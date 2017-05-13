На КПВВ Майорск в автомобиле обнаружили почти 190 тысяч гривен

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку перемещения через линию разграничения крупной суммы денег.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, во время осмотра автомобиля «ВАЗ», на котором гражданин Украины следовал из Горловки, пограничным нарядом совместно с представителями фискальной службы среди вещей водителя, 1988 г. р. было обнаружено 186 тысяч гривен. Наличные находились в дорожной сумке.

Нарушителя и выявленные деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.

Кроме того, на этом же КПВВ пограничники зафиксировали у двух граждан, которые направлялись с неподконтрольной территории, признаки частичной подделки паспортных документов.

Их также передали сотрудникам Нацполиции.