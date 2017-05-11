В Евросоюзе утвердили предоставление безвизового режима для украинцев

Совет министров Евросоюза без обсуждения одобрил окончательное решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима.

17-го мая в Страсбурге в здании Европарламента будет подписано соответствующее соглашение. Церемонию планирует посетить президент Украины Петр Порошенко.

В дальнейшем, решение вступит в силу через 20 дней после того, как его опубликуют в Официальном журнале Европейского союза, т. е. ориентировочно 11-го июня.

Напомним, безвиз для украинцев был поддержан в Европе 6-го апреля.