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Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2017

Четверг, 11 мая, 2017

Оставшиеся 18 стран разыграют последние 10 мест в финальном шоу.

В киевском Международном выставочном центре на левом берегу вечером 11 мая состоится второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017″. Оставшиеся 18 стран разыграют последние 10 мест в гранд-финале.

Страны-участницы выйдут на сцену в таком порядке: Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия, Дания, Ирландия, Сан-Марино, Хорватия, Норвегия, Швейцария, Беларусь, Болгария, Литва, Эстония и Израиль. Украинские телезрители сегодня смогут проголосовать за понравившихся конкурсантов и повлиять на исход финала.

Финал Евровидения запланирован на 13 мая. Сегодняшние победители присоединятся в нем к участникам из 10 стран, которые победили в первом полуфинале. Кроме того, в субботу выступят пять стран-основательниц конкурса: Англия, Франция, Германия, Италия и Испания, а также Украина как страна-победитель прошлогоднего Евровидения. Ее представит группа O.Torvald с песней Time. Музыканты выйдут на сцену под 22 номером.

112.ua



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