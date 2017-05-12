Фронтовая Горловка: после проверки документов пропала девушка

На днях в соцсетях появились сообщения о пропаже 29-летней горловчанки.

Последний раз ее видели вечером, накануне исчезновения. Когда девушка сидела на лавочке в одном из дворов Горловки, к ней подошли вооруженные неизвестные для проверки документов и после этого ее никто не видел.

«Территория, где пропала женщина, находится под контролем «ДНР». Выехать на место и опросить свидетелей сотрудники Нацполиции пока не могут. Несмотря на это, правоохранители тщательно отрабатывают малейшие зацепки и анализируют всю возможную информацию.

Каждое из сообщений о преступлениях, совершенных на неподконтрольной территории, тщательно документируется, доказательства собираются буквально по крупицам. Каждый факт получает правовую оценку. Согласно закону, приговор может быть вынесен заочно», — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день с 1-го августа 2014-го года только Славянской полицией зарегистрировано 287 преступлений, совершенных в Горловке. Из них 43 убийства, 18 похищений людей, 9 разбойных нападения, 38 угонов, более 150 имущественных преступлений. И это только официальная статистика — столько людей обратились в полицию Донецкой области.

Когда Агеева сидела на лавочке в одном из дворов оккупированной Горловки, к ней подошли вооруженные террористы и потребовали показать документы. Больше девушку никто не видел.читайте подробнее на сайте «Диалог.UA»: http://www.dialog.ua/news/118733_1494522059