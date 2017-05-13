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Фронтовая Горловка: вечером окраины гремели тяжелым

Суббота, 13 мая, 2017

В пятницу, 12-го мая, боевые действия в окрестностях города наиболее активно проходили вечером, хотя днем периодически в районе Зайцево тоже было неспокойно.

Основные события начали развиваться после 20 час. В это время стрелять начали на участке от Зайцево до Гольмовского.

Позднее «зашумели» северо-западное, юго-западное и северо-восточное направления, в том числе и тяжелым.

Ближе к полуночи еще продолжались бои на севере и северо-востоке, в Гольмовском фиксировались проблемы с электроснабжением. Местные жители сообщали о неспокойной ситуации в стороне Светлодарска и после часа ночи.

Не стихают активные бои на приморском направлении, вечером серьезные столкновения происходили на окраинах Донецка, под Авдеевкой и Ясиноватой, Докучаевском и другими населенными пунктами.

По некоторым данным, в Докучаевске в результате боевых действий были ранены женщина 1960 г. р. и мужчина 1984 г. р. Также здесь были повреждены несколько распределительных газопроводов, из-за чего часть города осталась без газоснабжения.



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