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Донбасс может превратиться в гнилое болото, — эколог

Суббота, 13 мая, 2017

Подтопление шахт грозит попаданием в грунтовые воды ядовитых веществ и разрушением ландшафта региона. Такое мнение в эфире «Громадського» высказал эколог Алексей Василюк.

По его словам, существует четыре угрозы экологии.

«Первая угроза на Донбассе — это повреждение ландшафта из-за результатов взрывов, образования воронок, вырубки в стратегических целях, разрушение ландшафта тяжелой техникой, строительство различных окопов и тому подобное», — отметил он.

Вторая угроза – это пожары.

«Никто в зоне АТО не тушит пожары в степи и в лесу, по крайней мере в первый год войны было популярным использование поджогов леса в стратегических целях. И больше, чем четверть лесов, которые находятся на подконтрольной территории, уничтожены огнем. Это большая проблема, потому что эти леса искусственно посаженные для того, чтобы создать микроклимат, и сделать климат для жителей региона менее жестоким», — пояснил эколог.

Третья угроза – это химическое загрязнение, потому что каждый взрыв – это химическая реакция.

«Например, после взрыва одного снаряда «Град» в почву попадает около 400 граммов серы, и ряд тяжелых металлов. Попадая в грунтовые воды, тяжелые металлы накапливаются в организме и приводят к край негативных последствий. Сера – это вообще вещество, которой нельзя касаться, потому что это вредное вещество. А после каждого взрыва полкилограмма серы просто остаются в воронке. А в тех регионах, где были активные бои, земля просто усеяна ею», — отметил он.

Самой большой угрозой Василюк считает затопление шахт.

«Четвертая угроза, самая большая, — это последствия затопления шахт. Есть факт, что почти все шахты затапливаются. От Донецка до Стаханова – это квадрат, который состоит из шахтных пород. И под землей эта территория полностью занята полостями от добычи угля. И в пределах этой территории постепенно происходило проседание породы. Сейчас эти проседание достигло 1,5-3 метра в разных местах, и это достигло уровня прежнего уровня грунтовых вод. А естественный уровень грунтовых вод сейчас — это уровень земной поверхности. И таким образом есть угроза, что более густонаселенная часть Донбасса превратится в гнилое болото», — рассказывает Алексей Василюк.

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