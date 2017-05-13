Сегодня в Киеве состоится финал Евровидения-2017

Благодаря победе украинской певицы Джамалы в 2016 году в Стокгольме, Украина второй раз в истории своего участия получила право на его проведение.

Сегодня, 13 мая, в Киеве состоится финал 62-го песенного конкурса Евровидение.

Напомним, что первый полуфинал состоялся 9 мая и дальше прошли представители Швеции, Австралии, Бельгии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдавии, Кипра, Армении и Польши.

В свою очередь, во втором полуфинале триумфовали Нидерланды, Белоруссия, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Хорватия, Норвегия, Болгария и Израиль.

В финале выступят 26 стран: по 10 полуфиналистов, страны «Большой пятерки» (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) и Украина как принимающая страна.

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