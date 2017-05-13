 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Правительство РФ выделило 10 млрд. рублей на закупку руды для предприятий «ЛДНР»

Суббота, 13 мая, 2017

Российское Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) выступает посредником при поставке сырья на металлургические заводы так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению, Росрезерв в 2017 году получит из Резервного фонда правительства РФ 10 млрд руб. на финансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности. Об этом говорится в распоряжении правительства от 4 мая 2017 года, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и размещенном на портале правовой информации.

В распоряжении не приводится подробностей, какое именно металлургическое сырье должен закупить Росрезерв и в каких объемах. В открытом доступе это постановление отсутствует.

РБК отмечает, что в планах закупок на 2013–2017 годы, размещенных на сайте Росрезерва, пополнение запасов металлургического сырья не предусматривается. На сайте госзакупок также нет данных о прошлых или будущих закупках Росрезервом металлургического сырья и материалов.

При этом акцентируется, что именно из-за проблем с поставками руды в феврале остановились металлургические комбинаты на территории «Донецкой» и «Луганской народных республик».

«Раньше новостей о покупках Росрезервом сырья для черной металлургии не проходило. Не могу предположить, зачем Росрезерву столько металлургического сырья. В свете прошлых новостей об участии ведомства в помощи сталелитейным предприятиям Донбасса это единственный вариант, который приходит в голову», — говорит директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «По текущим ценам на руду, 10 млрд руб. эквивалентны 2 млн т этого сырья, а это обеспечит производство примерно 1,5 млн т стали», — подсчитал эксперт.

В сообщении напоминается, что руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин в интервью ТАСС в апреле подтвердил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку предприятиям, находящимся «на территориях «ДНР» и «ЛНР», но не упомянул о поставках железорудного сырья. «Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», -заявил он.

ОстроВ



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования