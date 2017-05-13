Правительство РФ выделило 10 млрд. рублей на закупку руды для предприятий «ЛДНР»

Российское Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) выступает посредником при поставке сырья на металлургические заводы так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению, Росрезерв в 2017 году получит из Резервного фонда правительства РФ 10 млрд руб. на финансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности. Об этом говорится в распоряжении правительства от 4 мая 2017 года, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и размещенном на портале правовой информации.

В распоряжении не приводится подробностей, какое именно металлургическое сырье должен закупить Росрезерв и в каких объемах. В открытом доступе это постановление отсутствует.

РБК отмечает, что в планах закупок на 2013–2017 годы, размещенных на сайте Росрезерва, пополнение запасов металлургического сырья не предусматривается. На сайте госзакупок также нет данных о прошлых или будущих закупках Росрезервом металлургического сырья и материалов.

При этом акцентируется, что именно из-за проблем с поставками руды в феврале остановились металлургические комбинаты на территории «Донецкой» и «Луганской народных республик».

«Раньше новостей о покупках Росрезервом сырья для черной металлургии не проходило. Не могу предположить, зачем Росрезерву столько металлургического сырья. В свете прошлых новостей об участии ведомства в помощи сталелитейным предприятиям Донбасса это единственный вариант, который приходит в голову», — говорит директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «По текущим ценам на руду, 10 млрд руб. эквивалентны 2 млн т этого сырья, а это обеспечит производство примерно 1,5 млн т стали», — подсчитал эксперт.

В сообщении напоминается, что руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин в интервью ТАСС в апреле подтвердил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку предприятиям, находящимся «на территориях «ДНР» и «ЛНР», но не упомянул о поставках железорудного сырья. «Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», -заявил он.

ОстроВ