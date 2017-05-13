Переселенка из Горловки просит помощи на лечение двух сыновей-инвалидов

6-летний Артем Васюшкин из Черкасс имеет диагноз ДЦП. Он переселенец с Горловки. Ему нужно раз в два месяца проходить реабилитацию в Трускавце и иппотерапию в Полтаве. Занятия и процедуры в санатории стоят около 15 тыс. грн, а на лошадях — 10 тыс. грн.

«В Черкассы мы переехали в августе прошлого года. С начала конфликта немного жили у родственников в Сумской области и год в Трускавце, чтобы быть ближе к клинике Казявкина. Артемке ДЦП поставили в 9 месяцев. Он родился недоношенным. Не держал голову, по неврологии были проблемы с ногами и руками. Это указывало на угрозу ДЦП. Мы надеялись, что перерастет. Но не случилось. Раньше мы каждые два месяца ездили на реабилитацию в Новоазовск, Донецк или Трускавец. После прохождения лечения в ребенка есть положительные изменения в тонусе мышц ног. Правда, еще не становится на пятки, а только на носочки. После курсов лечения Артемка лучше спит. Иппотерапия тоже дает положительные результаты. Сын увереннее держит спину.

Старший Максим ходит в 9 класс. Маленьким перенес пневмонию. Это дало осложнение на сердце. В три года его прооперировали в клинике Амосова. Операция была сложной, продолжалась 6 часов. Максиму на час останавливали сердце. Со старшим раз в год надо ездить в Киев на обследование, каждые три месяца должен принимать лекарства. Ранее мы пытались обходиться своими деньгами, помогали родители. Сейчас у них такой возможности нет. Год назад, когда я переезжала в Черкассы, меня бросил муж. Он не выдержал трудностей. Теперь устраивает свою жизнь с другой женщиной. Сыновьям не помогает. Мы с детьми живем на их социальную помощь. Платим за квартиру, которую снимаем. Копейки остаются на пропитание. Поэтому вынуждена обратиться к неравнодушным людям, чтобы помогли на лечение моих сыновей», — рассказала мать Наталья Васюшкина.

Контактный телефон — (066)-508-72-77.

Gazeta.ua