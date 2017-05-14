Реальная зарплата в Украине подскочила на 20%: кто стал богаче

Украинцы начали больше путешествовать и покупать авто, но эксперты во всем винят страх девальвации.

В Украине выросла реальная зарплата. Как утверждает Госстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы Украинская повысились на 20%, а за месяц – на 7%.

Но повезло не всем, утверждает финансовый аналитик Александр Охрименко. Кому-то зарплату повысили, а кого-то уволили или перевели на полставки. «В 2016 году было дно кризиса, а сейчас мы очень медленно, но начинаем расти. Подняли зарплаты военным, полиции, некоторым госслужащим. Есть такая небольшая элита, которой хорошо», – отмечает эксперт.

И, хотя многие опрошенные жители Киева, уверяют, что вынуждены экономить, по статистике украинцы не отказывают себе в отдыхе. Количество путешественников увеличилось, утверждает председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. Правда, люди выбирают преимущественно бюджетные курорты.

«Если говорить об отдыхе украинцев на майские праздники, то на некоторых направлениях операторы испытывали увеличение туристического потока где-то на 30-40%. По количеству в 2016 году количество отдыхающих приблизилось к докризисным временам», – говорит Голубаха.

Также украинцы стали больше покупать автомобилей. Только в прошлом месяце автосалоны продали шесть с половиной тысяч машин. Это на тысячу с лишним больше, чем в апреле 2016 года.

Однако объяснять это стремительным увеличением доходов не стоит, уверен экономист Андрей Новак.

«Украинцы остатки своих сбережений решают превратить в товар, боясь девальвации гривни, потому что если будет происходить девальвация, то все импортные товары будут резко расти в цене, в том числе автомобили», – считает эксперт.

Но вместе с этим Новак признает: экономика после падения начала расти. Правда, значительно медленнее ожиданий.

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