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С начала года погибли 35 мирных жителей Донбасса — ОБСЕ

Четверг, 18 мая, 2017

Об этом заявил зам. главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, такое количество погибших среди мирного населения зафиксировано уже в этом году (по состоянию на 13 мая).

«С начала года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 190 жертв среди мирного населения, около 35 из них погибли в результате нарушения Минских договоренностей», — подчеркнул он и добавил, что гражданское население в регионе гибнет из-за продолжающихся обстрелов на линии соприкосновения, «а также из-за того, что по обе стороны по линию соприкосновения земля усыпана минами и неразорвавшимися боеприпасами».

«Миссия ОБСЕ все еще регистрирует нарушения сотен и тысячи случаев каждый день. И также наблюдатели фиксируют оружие, которое находится в тех местах, где оно не должно быть. И это вооружение не только размещается там, где оно не должно быть, но и используется», — говорится в сообщении.



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