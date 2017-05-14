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На Евровидении победил португальский парень, который поет сердцем

Воскресенье, 14 мая, 2017

Конкурс в Киеве выиграл 27-летний романтик Сальвадор Собрал.

Победителем «Евровидения-2017″ стал 27-летний психолог из Португалии Сальвадор Собрал, который страдает пороком сердца. Он был фаворитом конкурса.

Также ставки делались на 17-летнего Кристиана Костова из Болгарии. Он занял второе место.

На третьем — Молдова.

Итальянец Франческо Габбани, которого также прочили на трон, оказался лишь шестым.

Украина получила наихудший результат за историю участия в «Евровидении» — O.Torvald заняли 24 место.

Как мы все уже успели убедиться, 27-летний Сальвадор Собрал – из тех певцов, которому удается пленить публику именно своей музыкой и исполнением, а не благодаря визуальным эффектам и прочими шоу-бизнесовым штучкам. На конкурсе он победил с песней Амаr Pelos Dois («Для нас двоих»), которую написала его сестра Луиза.

Это история об отношениях, которые уже закончились, однако любовь парня к девушке настолько сильна, что этой любви вполне хватит на двоих.

Певец родился в Лиссабоне, некоторое время жил в США и Испании. Изучал психологию в Институте прикладной психологии в Лиссабоне, но потом отдал предпочтение обучению в знаменитой музыкальной школе Taller где Musics в Барселоне. Там Сальвадор сделал несколько интересных музыкальных проектов: писал музыку, участвовал в проекте Bosanova.

В 2009 году принял участие португальской версии шоу Idol, где занял 7 место. Именно этот проект принес парню известность на родине.

Его дебютный альбом «Excuse Me» вышел всего лишь год назад – в 2016-м.

Когда у Сальвадора спросили, что самое важное в его выступлении, он ответил: «Простота, эмоциональность, откровенность и спонтанность. Я готовлюсь к выступлению всем сердцем».

Для Португалии это — 49-е «Евровидение», и до этого страна ни разу не побеждала на конкурсе.

Результаты голосования:

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