За четыре года Украина выплатит более 20 млрд. долларов долга

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 годов более чем в 20 млрд. долларов, или около 21% ВВП в 2017 году, сообщается в обзоре S&P, передает Корреспондент.

Агентство при этом ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (по оценкам S&P стране предстоит выплатить 2,6 млрд. долларов) и в 2018 году (3,9 млрд. долларов), учитывая средства официальных кредиторов, существующие резервы иностранной и национальной валюты НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках.

S&P также ожидает в этом году успешного размещения украинским правительством еврооблигаций, что позволит протестировать ситуацию на рынке.

В то же время, отмечено в обзоре агентства, выплаты обязательств в 2019 году в сумме 7,5 млрд. долларов – главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам, включая 1 млрд. долларов Агентству США по международному развитию (USAID) – по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой МВФ, и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках.

S&P также отмечает большой объем условных обязательств страны, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в судах: выпущенные Украиной еврооблигаций на сумму 3 млрд. долларов, держателем которых является Россия, и в отношении иска «Газпрома» к «Нафтогазу» в связи с неплатежами по контракту «бери или плати» (take-or-pay) в размере 31,8 млрд. долларов.

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