 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

За четыре года Украина выплатит более 20 млрд. долларов долга

Понедельник, 15 мая, 2017

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 годов более чем в 20 млрд. долларов, или около 21% ВВП в 2017 году, сообщается в обзоре S&P, передает Корреспондент.

Агентство при этом ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (по оценкам S&P стране предстоит выплатить 2,6 млрд. долларов) и в 2018 году (3,9 млрд. долларов), учитывая средства официальных кредиторов, существующие резервы иностранной и национальной валюты НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках.

S&P также ожидает в этом году успешного размещения украинским правительством еврооблигаций, что позволит протестировать ситуацию на рынке.

В то же время, отмечено в обзоре агентства, выплаты обязательств в 2019 году в сумме 7,5 млрд. долларов – главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам, включая 1 млрд. долларов Агентству США по международному развитию (USAID) – по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой МВФ, и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках.

S&P также отмечает большой объем условных обязательств страны, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в судах: выпущенные Украиной еврооблигаций на сумму 3 млрд. долларов, держателем которых является Россия, и в отношении иска «Газпрома» к «Нафтогазу» в связи с неплатежами по контракту «бери или плати» (take-or-pay) в размере 31,8 млрд. долларов.

Сегодня



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования