Фронтовая Горловка: ночью применили РСЗО. Горожане сообщили об исходящих

В течение субботы, 13-го мая, местные жители не слышали боевых действий до самого вечера, когда загрохотало тяжелое.

Первые сообщения начали поступать после 19.30 — на севере/северо-западе кроме стрелкового гремели мощные раскаты. В это время жители Торецка также слышали «бахи», но отдаленно.

Около 21 час. горловчане сообщили о серьезном бое в районе Зайцево применением крупнокалиберного и минометов. Спустя полчаса они рассказали о том, что «зашумел» и юго-запад, но также отдаленно.

Наиболее трудные минуты горожане пережили после 22 час. — заработала артиллерия, причем многие написали, что исходящие были очень громкими на севере/северо-западе, значит достаточно близко. А около 22.30 соцсети взорвались эмоциями после того, как из Горловки применили РСЗО. По словам очевидцев, было два исходящих пакета «Града», которые с южной стороны города «ушли» на север. Вскоре стало известно куда — был обстрелян район Новолуганского. На данный момент СМИ сообщили о попаданиях на территорию компании «Бахмутский Аграрный Союз. Обстрелом поврежден газопровод в населенном пункте и инфраструктура компании. Один из животноводческих комплексов разрушен, возникшие пожары еще некоторое время продолжали уничтожать здания.

Ситуация на этом не успокоилась и бои продолжились после полуночи — по прежнему сложная обстановка сохранялась на севере (от запада от востока).

Как сообщалось ранее, вчера вечером в результате обстрела Авдеевки погибли четыре местных жителя, среди которых три женщины и один мужчина. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.