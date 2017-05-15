29-й тур: на свой юбилей «Динамо» потерпело поражение

В Премьер-лиге состоялись матчи очередного тура.

Первыми сыграли «Волынь» и «Сталь». Накануне поединка хозяева поля узнали неприятную новость — по решению дисциплинарного комитета ФИФА клуб лишили шести очков. «Волынь» наказана за невыполнение контрактных обязательств перед бывшим игроком Стевичем и после этого неизбежно покинет Премьер-лигу, так как подняться с последнего места уже не сможет. Возможно, из-за этого достойную игру команда так и не показала. Мало того, подопечные Кварцяного сначала пропустили гол (на 18-й минуте), а под занавес тайма и вовсе остались в меньшинстве. Изменить ситуацию после перерыва хозяева поля так и не сумели, а «Сталь», уверенно контролировав ход игры, довела встречу до победного конца.

Затем «Олимпик» сенсационно победил «Динамо». И это несмотря на то, что киевляне отмечали 90-летие своего клуба и, казалось бы, должны были быть вдвойне мотивированными. Однако настроя им явно не хватало, чего не скажешь о номинальных хозяевах поля. Уже на 8-й минуте счет в матче открыл Сергийчук, а на 63-й преимущество донецкого клуба удвоил Гринь. Все на что хватило динамовцев, так это на гол престижа уже в конце добавленного времени (Бурда) — 2:1. Стоит отметить, что Ребров выпустил на поле далеко не основной состав, возможно, дав отдохнуть футболистам накануне предстоящего поединка в Кубке Украины против «Шахтера», который состоится уже в среду. Горняки в Одессе также вышли на поле составом далеким от идеала. Однако, им это не помешало разгромить «Черноморец» — 3:0. В середине первого тайма от защитника моряков мяч влетел в свои ворота, а затем «дублем» отметился Бланко Лещук.

Теперь разрыв между командами достиг 17 очков и если горнякам удастся увеличить его на два пункта, то они побьют рекорд «Динамо» 17-летней давности.

В очной встрече конкурентов в борьбе за «бронзу» турнира «Заря» с минимальным счетом обыграла «Александрию» (Рафаэль с пенальти), при этом александрийцы весь второй тайм играли в меньшинстве. «Заря» остается на третьем месте в таблице (45 очков), но на расстоянии трех очков ее преследует «Олимпик», у «Александрии» и «Черноморца» — по 37 очков.

В воскресенье «Ворскла» сыграла в ничью со «Звездой» — 1:1 и потеряла лидерство во второй шестерке турнира, где ее опередила «Сталь». На своем стадионе «Днепр» не сумел удержать победу в матче с «Карпатами». Хозяева поля вели в счете 2:0, однако львовяне в течение восьми минут умудрились заколотить в ворота соперника три мяча. Стоит отметить, что все голы были забиты во втором тайме.

До конца чемпионата осталось три тура.