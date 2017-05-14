В Украине сегодня празднуют День матери

В Украине сегодня, 14 мая, празднуют День матери.

История праздника уходит корнями еще в 17-й век, когда в Великобритании устраивали «Материнское воскресенье». Это было четвертое воскресенье поста, во время которого чествовали матерей. В викторианские времена дети из бедных семей часто работали далеко от родных. В течение года их отпускали домой только на один день, поэтому они пытались принести своим мамам или бабушкам маленький подарок, вроде букета цветов.

Впервые День матери стали отмечать в Соединенных Штатах. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно умерла. Она обратилась с запросами в государственные учреждения и законодательные органы и добилась своего.

В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником, а четыре года спустя президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США День матери распространился более чем в ста государствах. Большинство отмечает его во второе воскресенье мая, но некоторые страны – в другие дни.

В День матери принято навещать свою маму и дарить символический подарок. В США традиционно носят в День матери цветок гвоздики: цветную гвоздику прикалывают в честь здравствующей матери, а белую — в память об умершей.

День матери отмечают во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии, к которой обращаются христиане, прося заступничества и помощи. В отличие от 8 марта – Международного женского дня – когда поздравляют представительниц женского пола всех возрастов, сегодня принято поздравлять исключительно матерей, а также беременных женщин.

Среди украинской общины День матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже и во Львове. Инициатором торжеств была редактор еженедельника «Женская доля» Елена Кисилевская. Также в 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области.

В 1939-м праздник запретила советская власть. 10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье мая.

112.ua