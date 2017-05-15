Фронтовая Горловка: громко стало после наступления темноты

Вечером в окрестностях города вновь вспыхнули бои.

В воскресенье, коло 20 час., очевидцы рассказали о стрельбе в направлении Широкой Балки и «бахах» на севере/северо-западе.

Ближе к 22 час. горловчане сообщили о возросшей активности на северных окраинах. Здесь интенсивно применялись минометы, а также регулярно происходили перестрелки. Также не на шутку разошлась сторона Светлодарска.

После полуночи эпицентр событий сместился несколько западнее. Стихать начало лишь после часа ночи.

В течение дня продолжались бои и в других «горячих» точках региона — под Докучаевском/Новотроицким, Мариуполем, Донецком…