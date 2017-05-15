Порошенко заявил, что в ходе верификации пленных никто не захотел возвращаться в ОРДЛО

Как заявил на пресс-конференции президент Украины, все заключенные, находящиеся в местах лишения свободы, отказались возвращаться на неподконтрольные территории в рамках обмена пленными.

«Могу отметить, что 100% из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание», — подчеркнул он.

В «ДНР» уже заявили, что слова Петра Порошенко о нежелании пленных сторонников «ДНР» возвращаться в Донбасс являются очередной политической игрой накануне встречи в Минске.

Накануне, завершился первый этап верификации удерживаемых лиц. По его итогам омбудсмен Украины Валерия Лутковская объявляла, что только 5 % опрошенных пленных, находящихся в украинских тюрьмах, согласились вернуться в рамках обмена.