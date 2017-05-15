Контактная группа в Минске обсудит верификацию списка пленных

Обсуждение в столице Беларуси состоится сегодня, 15-го мая.

На встрече представителей трехсторонней контактной группы планируется подвести итоги верификации и обсудить следующие шаги по освобождению заключенных.

Ранее, «Кочегарка» сообщала, что в ходе вчерашней пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что все заключенные, находящиеся в местах лишения свободы, отказались возвращаться на неподконтрольные территории в рамках обмена пленными.

В подгруппе по безопасности в очередной раз поднимут вопрос о режиме прекращения огня, соберется и политическая подгруппа.