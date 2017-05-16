Чем закончилась очередная встреча контактной группы в Минске

В столице Беларуси состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как рассказала в соцсетях пресс-секретарь представителя Украины Л.Кучмы Дарка Олифер, основной темой дня стали итоги верификации задержанных, которые подпадают под процесс обмена пленных.

«Верификация состоялась с 28 апреля по 12 мая, за это время группа проехала более 14000 км, была в 20 регионах Украины, посетила 37 пенитенциарных учреждений. Украинская сторона подчеркнула: процесс верификации лиц, права которых процессуально ограничены, завершено», — написала она.

По словам спецпредставителя ОБСЕ М. Сайдика запуск процедуры верификации были признан успешным, но несмотря на успех мероприятия, сроки окончательного освобождения пленных пока неизвестны.

Вместе с тем, было отмечено, что положение в сфере безопасности остается неудовлетворительным и появляются все новые жертвы конфликта среди мирного населения в нарушение минских договоренностей.

Поднимался также вопрос безопасности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, в частности, был заслушан доклад о ходе расследования подрыва автомобиля миссии.

Также СМИ сообщили, что российская сторона на переговорах контактной группы выступила за скорейший обмен пленных в Донбассе по формуле «всех на всех».

Об этом заявил представитель РФ Б.Грызлов.

По его словам, позиция группы по вопросу разрешения конфликта в Донбассе остается неизменной — альтернативы Минским соглашениям нет.