Чем закончилась очередная встреча контактной группы в Минске

Вторник, 16 мая, 2017
В столице Беларуси состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Как рассказала в соцсетях пресс-секретарь представителя Украины Л.Кучмы Дарка Олифер, основной темой дня стали итоги верификации задержанных, которые подпадают под процесс обмена пленных.
«Верификация состоялась с 28 апреля по 12 мая, за это время группа проехала более 14000 км, была в 20 регионах Украины, посетила 37 пенитенциарных учреждений. Украинская сторона подчеркнула: процесс верификации лиц, права которых процессуально ограничены, завершено», — написала она.
По словам спецпредставителя ОБСЕ М. Сайдика запуск процедуры верификации были признан успешным, но несмотря на успех мероприятия, сроки окончательного освобождения пленных пока неизвестны.
Вместе с тем, было отмечено, что положение в сфере безопасности остается неудовлетворительным и появляются все новые жертвы конфликта среди мирного населения в нарушение минских договоренностей.
Поднимался также вопрос безопасности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, в частности, был заслушан доклад о ходе расследования подрыва автомобиля миссии.
Также СМИ сообщили, что российская сторона на переговорах контактной группы выступила за скорейший обмен пленных в Донбассе по формуле «всех на всех».
Об этом заявил представитель РФ Б.Грызлов.
По его словам, позиция группы по вопросу разрешения конфликта в Донбассе остается неизменной — альтернативы Минским соглашениям нет.