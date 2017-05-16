Фронтовая Горловка: на северных окраинах «работали» танки

Как сообщали горловчане, с самого утра и на протяжении всего дня были слышны «бахи», но отдаленно и нечасто.

Основные же события начали разворачиваться вечером. После 19 час. местные жители рассказали о возобновившихся боях на севере и западе от города. Кроме стрелкового применялось крупнокалиберное и минометы, а вскоре, якобы, и танки. К 21 час. начал разгораться бой на юго-западе. Направления Майорск/Зайцево и Широкой Балки продолжали «шуметь» практически до полуночи, после чего активность боевых действий спала.

Напряженная ситуация сохраняется в районе Докучаевск/Новотроицкое, Авдеевка/Ясиноватая. По некоторым данным, мощный взрыв вчера прогремел в Луганске. Какой-либо другой информации о происшествии нет.