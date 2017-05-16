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В полиции рассказали о последствиях обстрела животноводческого комплекса (фото)

Вторник, 16 мая, 2017

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, обстрел произошел в ночь с 13 на 14 мая. Снарядами были повреждены здания животноводческого комплекса, расположенного в Новолуганском. Пожар удалось полностью ликвидировать в воскресенье к 15 час. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, в результате 28 попаданий по территории комплекса были повреждены 19 строений и 2 пристройки, погибли более 50 животных. Также произошло возгорание кровли трех свинарников.

Как сообщалось ранее, в Горловке той ночью многие слышали исходящие залпы из РСЗО. По словам очевидцев, было выпущено два пакета «Града», которые с южной стороны города «ушли» на север. Эту информацию подтверждают и опубликованные в отчете СММ ОБСЕ данные.

Как говорится в сообщении, вечером 13-го мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии, находившиеся в Горловке, услышали 80 взрывов, оцененных как исходящие выстрелы из РСЗО в 5 км к юго-востоку.





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