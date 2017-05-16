В Госдуме готовится закон об упрощенной выдаче трудовых патентов гражданам «ЛДНР».

Эту новость сообщил один из депутатов российского парламента во время заседания комитета «Россия-Донбасс» в Донецке.

По словам парламентария, есть вопросы по организации прохождения практики студентов вузов из «ДНР» и «ЛНР», к примеру в Крыму во время курортного сезона. Тут возникает препятствие — получение трудового патента. По словам депутата, уже разработан законопроект о том, чтобы жители «ЛНР» и «ДНР» имели возможность упрощенного получения трудового патента.

По мнению представителя Госдумы, не должны быть одинаковые условия для жителей Украины и жителей «ЛДНР», когда те приезжают на заработки в Крым.

Донпресс