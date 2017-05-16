Фронтовая Горловка: состоялся открытый турнир по самбо

Во Дворце спорта «Шахтер» состоялся открытый турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный трагически погибшему воспитаннику спортивной школы «Кочегарка», мастеру спорта Антону Самчуку.

Соревнования, в которых приняли участие около 140 юных спортсменов, прошли в двух возрастных группах — 1999-2001 г. р. и 2002-2004 г.р.

По итогам командного первенства призовые места распределились следующим образом: третьего места были удостоены представители Алчевска, второе место заняли ребята из Шахтерска, а пальма первенства заслуженно досталась спортсменам из Горловки.