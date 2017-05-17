От «ВКонтакте» до «Яндекса»: какие интернет-ресурсы РФ будут запрещены в Украине

Помимо интернета, экономические санкции коснутся некоторых российских телеканалов.

Президент Украины ввел в действие ограничительные меры против России, вследствие чего в Украине будет заблокирован доступ к ряду российских ресурсов, среди которых популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Данный указ президента на решение СНБО от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» обяжет украинских интернет-провайдером закрыть доступ украинцев к российским интернет-ресурсам.

Среди самых популярных под запрет попали соцсети «ВКонтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru), а также крупный ресурс «Mail.ru» (www.mail.ru), «Кинопоиск» (www.Kinopoisk.ru).

Также украинцы не смогут больше воспользоваться сервисами портала «Яндекс» (www.yandex.ru). Среди прочего доступ будет закрыт к таким популярным сервисам, как «Яндекс карты», «Яндекс почта», «Яндекс пробки», фото- и видеоразделы, нельзя будет почитать новости и многие другие.

Украинские провайдеры обязаны будут заблокировать также известные ресурсы www.kaspersky.ru и www.drweb.ru, они также станут недоступными.

В свою очередь экономические санкции и запрет на вещание распространили и на ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центр», «РБК», телеканалы «ТНТ», «Звезда» и «Рен ТВ».

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Киевская команда «ВКонтакте» прокомментировала введение санкции против соцсети и ряда других российских ресурсов. Об этом говорится в сообщении на официальной странице.

Представители соцсети отметили, что ежемесячная аудитория украинцев составляет 16 миллионов человек.

«VK («ВКонтакте» – ред.) – самая популярная социальная сеть в Украине, ежемесячно ресурс посещают 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мыслями», – говорится в сообщении.

Команда «ВКонтакте» отметила, что деятельность соцсети не совместима с политикой.

«Считаем, что интернет не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров», – говорится на странице киевской команды «ВКонтакте».

Под антироссийские санкции попали такие известные российские компьютерные программы для бухгалтерского учета, антивирусы и работа с текстом. Об этом говорится в дополнении к указу президента.

Так, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», одобренному президентом, под санкции попадает бухгалтерская программа «1С».

«1С» – российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

Кроме того, ограничительные меры коснутся такой известной компании-производителя программного продукта как ABBYY.

Российская компания-разработчик решений в области распознавания текстов (OCR) и лингвистики. Наиболее известные продукты — программа для распознавания текстов ABBYY FineReader, система потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture и электронные словари ABBYY Lingvo.

Также в санкционный список вошли известные ресурсы www.kaspersky.ru и www.drweb.ru, которые украинские провайдеры должны будут заблокировать согласно указу президента.

«Лаборатория Касперского» – международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве.

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