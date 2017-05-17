От 150 до 300 необлагаемых минимумов. В Украине будут штрафовать за георгиевскую ленточку

Верховная Рада 16-го мая на вечернем заседании приняла в целом Закон Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», за что проголосовали 238 нардепов.

Закон был внесен народным депутатом фракции «Народный фронт» Антоном Геращенко, который представил его с трибуны.

«Т.н. георгиевская лента или колорадская лента стала в Украине символом русской оккупации и агрессии… Этот закон направлен на противодействие российской агрессии… Этим законом предлагается запретить использование георгиевской ленты во время массовых акций. И ввести юридическую ответственность за ее пропаганду… Теперь люди будут просто вызывать полицию в случае обнаружения таких фактов», — заявил он.

Он подчеркнул, что исключением является использование ленты ветеранами и в музеях Второй Мировой войны.

Закон предусматривает, что публичное использование георгиевской ленты в пропагандистских целях несет общественную опасность, имеет провокационный характер, а потому должно быть отнесено к правонарушениям.

Согласно закону теперь за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображение будет взиматься штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

В то же время за изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение будет взиматься штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.