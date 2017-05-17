Фронтовая Горловка: северные окраины пережили трудную ночь

В течение дня в окрестностях города сохранялась тишина, а вот с наступлением темноты и до ночи заработало тяжелое.

Вечером первыми о возобновлении боевых действий сообщили жители северных окраин. По их словам, около 18 час. стрелять начали на участке от Майорска до Зайцево. В это время с юго-западного направления также начали доноситься отдаленные звуки войны.

К 21 час. север, северо-запад и северо-восток шумели полным ходом. Кроме стрелкового отчетливо было слышно крупнокалиберное, минометы и артиллерию, причем сообщалось как об исходящих, так и о прилетах. Больше всего досталось северу — район Гольмовского, а также близлежащих поселков и жилмассивов стал эпицентром событий до глубокой ночи и мощно гремел тяжелым.Кроме того, ближе к полуночи на юго-западе/западе интенсивно работали зенитные установки.

Позднее, интенсивность применения артиллерии на севере Горловки несколько спала, но почти до двух часов ночи горловчане продолжали сообщать о громких и мощных бахах в этой стороне.

Гольмовский остался без электроснабжения в результате повреждений линии электропередач. Кроме того, зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Информации о пострадавших, к счастью, нет. Стоит отметить, что повреждения во время боевых действий пПолучили еще несколько жилых домов в других населенных пунктах региона.

В среду, 17 мая, город разбудила стрельба сразу на нескольких участках линии разграничения — севере, северо-западе и юго-западе.