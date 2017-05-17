В «ДНР» в ходе проверок задержаны 342 нарушителя комендантского часа

На подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области с 13 по 15 мая проводилась оперативно-профилактическая операция «Ночной город».

В ходе отработки были проверены более 300 увеселительных заведений, по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде составлены 121 протокол, за управление автомобилем в нетрезвом виде на 38 водителей составлены административные протоколы, за нарушение комендантского часа задержаны 342 человека.