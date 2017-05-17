В «ДНР» решили выдавать пластиковые водительские удостоверения

Как говорится в сообщении, «документ будет соответствовать всем международным стандартам».

Кроме того, права нового образца имеет большое количество степеней защиты от подделок.

Водительские удостоверения уже начали выдавать в Донецке и Макеевке.

На лицевой стороне находится фотография, личная подпись владельца, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, а также дата выдачи документа и категория транспортного средства. На обратной стороне – та же информация, но зашифрованная в штрих-коде. Срок действия водительских удостоверений составит 30 лет.

Замена документов старого образца на новые будет производиться по желанию автовладельцев, при этом выданные ранее права остаются действительными.