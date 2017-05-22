Фронтовая Горловка: два ПТУшника избили и ограбили мужчину

В Центрально-Городском районе задержаны злоумышленники, подозреваемые в совершении разбойного нападения на местного жителя.

Установлено, что двое 21-летних учащихся одного из ПТУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с прохожим. Потерпевшего ударили по голове, мужчина потерял сознание, после чего злоумышленники завладели его сумкой, в которой находились документы, телефон и крупная сумма денег.

Злоумышленников удалось задержать, в «ДНР» им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.