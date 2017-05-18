Через КПВВ пытались провезти более 600 кг свинины

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда со свинными тушками был остановлен грузовой микроавтобус «Мерседес».

Партию продуктов питания обнаружили на контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники Краматорского отряда и представители ГФС в ходе осмотра транспортного средства «Mercedes-Benz», который двигался в сторону неподконтрольной территории.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, чтобы перевезти товар, 61-летний гражданин Украины смастерил под обшивкой потолка кузова специальную конструкцию и разместил тушки туда.

Мясопродукты, общим весом более 600 кг, были изъяты в установленном порядке и переданы органам ГФС для принятия правового решения.