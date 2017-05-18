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ДТЭК Энерго повысит энергоэффективность своих ТЭС по международным стандартам

Четверг, 18 мая, 2017

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой  компании.

В ДТЭК Энерго начат проект по внедрению системы энергоменеджмента на 8 тепловых электростанциях. Цель проекта – сократить потребление и потери всех видов энергоресурсов при производстве электроэнергии. В 2018-м году планируется сертифицировать систему энергоменеджмента на всех ТЭС компании по международному стандарту ISO 50001. Энергосервисная компания ДТЭК ЭСКО выступает консультантом по данному проекту.

В ходе построения системы энергоменеджмента ДТЭК ЭСКО обучит более 100 сотрудников станций – руководящий состав и энергоменеджеров. Будут проведены внутренние энергоаудиты, проанализированы производственные процессы, разработаны программы энергоэффективных мероприятий, внесены необходимые изменения в действующие политики и регламенты предприятий.

«Энергоэффективность называют дополнительным «видом топлива» для ТЭС. Например, повышение энергоэффективности всех наших станций на 2% позволит сэкономить 0,3 млн. тонн угля в год, а на 10% – 1,7 млн. тонн угля в год. Это поможет уменьшить себестоимость производства электроэнергии, повысить надежность работы ТЭС и сделать их более конкурентными накануне реформирования рынка электроэнергии, – рассказал директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко. – Мы последовательно повышаем эффективность наших станций благодаря модернизации энергоблоков и программе непрерывного совершенствования «Новатор». На наших ТЭС созданы комиссии по энергоэффективности и назначены энергоменеджеры. Пришло время объединить отдельные проекты, инициативы и опыт в единую систему в соответствии с международным стандартом ISO 50001».

«Внедрение системы энергоменеджмента на ТЭС принесет первые результаты по экономии уже в этом году. Помимо консалтинга, с помощью механизма энергосервиса ДТЭК ЭСКО уже инвестирует в 3 энергоэффективных проекта на ТЭС. В 2017 году запланировано начать еще 20 проектов, которые предусматривают модернизацию насосного, регулирующего и климатического оборудования за счет средств ДТЭК ЭСКО. Создание системы энергоменеджмента позволит в дальнейшем масштабировать типовые проекты и находить новые инновационные решения», – рассказал директор ДТЭК ЭСКО Роман Федорченко.



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