Золотой «дубль»: «Шахтер» завоевал Кубок Украины

Во внутренних соревнованиях горняки добились максимального результата, выиграв у «Динамо» и чемпионскую гонку, и кубок.

Финальный поединок состоялся в Харькове, на некогда родном стадионе для Тайсона и Марлоса. Именно они были главными заводилами в этот вечер. Причем, сначала Марлос стал антигероем встречи, не реализовав пенальти, назначенный уже на 7-й минуте. На 80-й минуте он исправил свою ошибку — приняв мяч, бразилец протащил мяч мимо защитников и завершил проход точным ударом в дальний угол.

Этот гол стал единственным в матче. «Шахтер» завоевал Кубок Украины в 11-й раз, чем повторил рекорд «Динамо».