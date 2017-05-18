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В Страсбурге официально подписали безвиз для Украины

Четверг, 18 мая, 2017

В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

После решение опубликуют в Официальном журнале ЕС и через 20 дней оно вступит в силу. Ожидается, что это произойдет уже 11 июня.

«Мы это сделали. Прекрасно! Все в порядке, все довольны… Мы здесь, мы очень рады, все довольны, журналисты довольны, политики довольны, 45 млн украинцев довольны», — сказал президент Порошенко.

Как известно, в ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 депутат, против – 75, еще 36 — воздержались.

Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Рупор



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