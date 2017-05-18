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Фронтовая Горловка: ночью под обстрел попали жилые дома в Гольмовском

Четверг, 18 мая, 2017

В четверг, 17 мая, боевые действия на окраинах города были слышны на протяжении всего дня.

Местные жители рассказали, что периодически шумели северное и юго-западное направления, в том числе доносились мощные отдаленные раскаты со стороны авдеевской промзоны. Подтвердили слова горловчан и жители соседних населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории — из Новгородского и Торецка, которые также слышали канонаду.

Уже вечером бои активизировались в стороне Зайцево и Светлодарска. В направлении Широкой Балки периодически стреляли из зениток, а вот на севере все было намного серьезнее и к ночи, когда заработало тяжелое вооружение, ситуация достигла пика.

Утром стало известно, что ближе под обстрел попал Гольмовский. В поселке зафиксированы повреждения шести жилых домов и здания музшколы. О пострадавших не сообщается. А вот в Крутой Балке Ясиноватского района без жертв, увы не обошлось. Вчера здесь погибла женщина 1955 г.р., мужчина 1983 г.р. получил ранение. В населенном пункте повреждения получили четыре дома.

Ранее сообщалось об обстрелах Авдеевки и Красногоровки, где обошлось без человеческих жертв, однако зафиксировано попадание снарядов в жилые дома и школу.



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