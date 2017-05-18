Мобильные операторы начали блокировать соцсети и сервисы, попавшие под санкции

Крупнейшие в Украине операторы мобильной сети Киевстар и Vodafone заблокировали доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам Яндекс, которые попали под санкции.

Пользователей сети при входе на перечисленные ресурсы видят сообщение провайдера о запрете доступа в связи с указом президента, либо сообщение о том, что не удается получить доступ к сайту.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Документом, в частности, запрещается интернет-провайдерам Украины предоставлять услуги по доступу пользователям сети интернет к российским сервисам «Яндекс», Mail.ru, а также соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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