Фронтовая Горловка: чтобы дети попали в кинотеатр, надо ехать в Донецк

Для детей сотрудников концерна «Стирол», который не так давно в «ДНР» перевели под свое управление, была организована поездка в Донецк.

Около ста юных горловчан посетили кинотеатр «КиноКульт», где для детей старшего возраста показали фильм «Мы с дедушкой», а малыши посмотрели мультфильм «Балерина».

Затем для них была проведена экскурсия по парку кованых фигур.

«Мне очень нравится Донецк, он красивый. Люблю здесь гулять и фотографироваться. Еще нравится ходить в кино и смотреть мультики. Хорошо, что мы сюда приехали, тут весело», – рассказал местным СМИ пятилетний Дмитрий из Горловки.