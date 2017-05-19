Фронтовая Горловка: обстрелы на севере продолжаются

18-го мая боевые действия на южных и северных окраинах продолжились.

Днем горожане сообщали то о стрельбе на юго-западе, то на севере, при этом отдаленное эхо войны в стороне Авдеевки/Ясиноватой доносилось до города на протяжении всего четверга.

Вечером же ситуация на севере только усугубилась. Снова в направлении Гольмовского весь вечер раздавались «бахи». На участке от Майорска до Зайцево кроме стрелкового применялись минометы и бронетехника. В это время в центральной части Горловки фиксировались перепады напряжения.

Не стихло в этом и после полуночи — северное направление продолжало периодически «бахать» почти до двух часов ночи…

По некоторым данным, в результате ночных боевых действий в Зайцево повреждения получил один дом.