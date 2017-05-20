Фронтовая Горловка: на КПВВ с наркотиками попался россиянин

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники Краматорского отряда выявили мужчину с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на злоумышленника, который оказался гражданином РФ, среагировала служебная собака. При досмотре в обуви и мягкой игрушке было найдено около 200 граммов порошкообразного вещества, вероятно, метамфетамина. Известно также, что он направлялся в сторону Горловки.

Обнаруженное вещество и нарушителя передали сотрудникам Нацполиции для принятия правового решения.

В полиции 18-летний парень пояснил, что перевезти пакет в Горловку его, за денежное вознаграждения, попросил ранее незнакомый мужчина. При этом содержимое багажа они не уточняли.