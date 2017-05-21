Донецкий «Шахтер» больше не обновляет свою страницу ВКонтакте

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в попавшей под санкции соцсети.

Приводим текст сообщения:

«Уважаемые болельщики!

В связи с выходом указа президента Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который, помимо прочего, запрещает доступ в ВКонтакте, обновление официальной страницы ФК «Шахтер» остановлено.

Чтобы не пропустить последние новости из жизни команды мы рекомендуем вам подписаться на официальные страницы ФК «Шахтер» в других социальных сетях и мессенджерах:

fb.com/fcshakhtar

twitter.com/FCShakhtar

twitter.com/FCShakhtar_ua

instagram.com/fcshakhtar

t.me/fcshakhtar

viber.com/fcshakhtar

youtube.com/user/shakhtartv

plus.google.com/104850059858100062514

О будущем сообщества клуба в ВКонтакте будет сообщено дополнительно.

Ваш ФК «Шахтер»

Стоит отметить, что о подобных шагах известили и многие другие футбольные клубы Украины.