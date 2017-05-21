Донецкий «Шахтер» больше не обновляет свою страницу ВКонтакте

Воскресенье, 21 мая, 2017
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в попавшей под санкции соцсети.
Приводим текст сообщения:
«Уважаемые болельщики!
В связи с выходом указа президента Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который, помимо прочего, запрещает доступ в ВКонтакте, обновление официальной страницы ФК «Шахтер» остановлено.
Чтобы не пропустить последние новости из жизни команды мы рекомендуем вам подписаться на официальные страницы ФК «Шахтер» в других социальных сетях и мессенджерах:
fb.com/fcshakhtar
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instagram.com/fcshakhtar
t.me/fcshakhtar
viber.com/fcshakhtar
youtube.com/user/shakhtartv
plus.google.com/104850059858100062514
О будущем сообщества клуба в ВКонтакте будет сообщено дополнительно.
Ваш ФК «Шахтер»
Стоит отметить, что о подобных шагах известили и многие другие футбольные клубы Украины.