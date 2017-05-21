Фронтовая Горловка: на КПВВ задержан мужчина, везший в Харьков крупную сумму денег

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники продолжают выявлять нарушения пересечения линии разграничения.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, был остановлен «Mercedes-Benz», водитель которого пытался незаконно провезти товары на неподконтрольную территорию. 33-летний гражданин Украины вез в ОРДО духи, одежду и обувь на сумму 40 тысяч гривен.

Также в Майорске во время осмотра автомобиля «Форд», на котором мужчина следовал из Горловки в Харьков, силовики нашли почти 16,5 тысяч долларов и 7565 евро.

Кроме того, на ближайшем от Горловки КПВВ в Майорске, а также в Марьинке сотрудники ГПСУ зафиксировали три случая, когда граждане Украины пытались «решить вопрос» о беспрепятственном пропуск через линию разграничения за денежное вознаграждение. Получивших от пограничников отказ, передали представителям Нацполиции в Донецкой области.

На КПВВ «Новотроицкое» женщина положила в паспорт 100 долларов взятки, чтобы незаконно провезти ребенка на неподконтрольную территорию, поскольку нотариально заверенного согласия от отца ребенка у нее не было. Она также была передана сотрудникам Национальной полиции.