Пенсионная реформа в Украине: выйти на пенсию будет сложнее, а пенсионный возраст и размер выплат пересмотрят

Кабинет министров презентовал проект пенсионной реформы, который вскоре рассмотрят парламентарии.

Премьер-министр Владимир Гройсман презентовал проект пенсионной реформы. Если нововведения поддержат нардепы, украинцы будут выходить на заслуженный отдых по новым правилам уже с октября этого года. Размер выплат повысят, а требования для получения минимальной выплаты ужесточат. Украинцы, которые имеют 15 лет страхового стажа, будут выходить на пенсию в 65 лет. Сайт «Сегодня» разобрался, как жизнь украинцев изменится после принятия пенсионной реформы.

Что изменят

Для некоторых украинцев введут накопительный уровень. Платить за льготников, которые имеют право раньше выходить на пенсию, будут работодатели. Ставку социального взноса для них увеличат с 22 до 37%. Речь идет о первом льготном списке, куда входят шахтеры, некоторые медики, работники химического производства, метрополитена и т.д. С января 2019-го дополнительные взносы для работников этих специальностей, которые младше 35 лет, будут аккумулироваться не в Пенсионном фонде, а на индивидуальном счету.

«Это также позволит в будущем все выплаты досрочных пенсий проводить за счет не дополнительной нагрузки на работающих, а за счет средств, накопленных в профессиональных системах. Для администрирования индивидуальных пенсионных счетов при Пенсионном фонде будет создан накопительный фонд», – рассказывают в парламенте. За работников второго льготного списка (менее вредные, но тяжелые условия труда) придется платить социальный взнос в размере 29, а не 22% от зарплаты.

Страховой стаж увеличат, а те, кто не «заработал», выйдут на заслуженный отдых позже. Пенсия по возрасту, как и раньше, будет выплачиваться с 60 лет. Однако, для этого необходимо иметь не меньше 25 лет стажа в 2017-м году, и 35 лет для тех, кто выйдет на пенсию в 2028 году (ежегодно необходимый стаж будет увеличиваться на один год).

Если украинец, который в 2019-м достиг 60-летия, при этом официально он работал всего 15 лет, пенсию он получит только в 65 лет. Если же страховой стаж меньше 15 лет, в 65 лет такой украинец получит социальную помощь вместо пенсии (размер помощи зависит от совокупного дохода семьи).

Рабочий стаж будут продавать. Если окажется, что необходимо для пенсии стажа не хватает, можно будет либо доработать до 63 лет, либо купить стаж. Один год стажа стоит 16 896 гривен. Можно купить до пяти лет стажа, пять лет обойдутся в 84 480 гривен. Если нет ни денег, ни стажа, вместо пенсии можно претендовать только на социальную помощь, которая будет значительно ниже минимальной пенсии.

Работающие пенсионеры не будут платить «налог». «Наша реформа предусматривает, что с первого октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров», – заявил Владимир Гройсман. Когда «налог» отменят, 650 тысяч украинцев получат пенсию за октябрь примерно на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получают пенсию в 2000 гривен, с первого октября ее повысят до 2352 гривен.

Дело в том, что согласно 47 статьи закона «Об общегосударственном пенсионном страховании», работающие украинцы на данный момент имеют право только на 85% от заработанной пенсии. Остальное – остается государству. Если после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия не меньше 1968 гривен (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных).

Как повысят пенсии с первого октября

Часть украинцев после пересмотра пенсий будет получать пенсии вдвое больше. Примерно 1,3 миллиона получат прибавку до 200 гривен. Для 1,2 миллиона человек повышение составит от 200 до 500 гривен. Два миллиона получат повышение от 500 до 1000 гривен и еще больше 1,1 миллиона украинцев на заслуженном отдыхе получат доплату от 1000 гривен.

Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев необходимо «осовременивать». Последний раз такое «осовременивание» происходило в 2012 году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на «заслуженном отдыхе» имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.

Как рассчитывается пенсия:

П = Зп * КЗ * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35)

По данным Минсоцполитики, часть пенсий рассчитаны с учетом средней зарплаты 1917,91 гривен. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда.

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее «осовременивание» пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. Как сообщил источник «Сегодня» в рабочей группе министерства по подготовке «осовременивания», пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 гривен.Если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после «осовременивания» будет получать 2634 гривни.

При этом коэффициент страхового стажа сократят с 1,35 до 1. «Это очень невыгодно для новых пенсионеров. Действительно, будут использовать обновленную зарплатную базу, но они хотят потом ее на некоторое количество лет заморозить. Все делается в ручном режиме, и для новых пенсионеров это грабеж среди белого дня», – поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Почему Украине нужна пенсионная реформа

Ураинцы получают одни из самых низких пенсий в Европе. При этом дефицит Пенсионного фонда (ПФ) за несколько лет вырос почти в два раза. В прошлом году на пенсии Украина потратила 255 миллиардов гривен, 142 миллиарда – дефицит, который компенсировали за счет государственного бюджета. В этом году бюджет ПФ увеличили до 284 миллиардов гривен, при этом дефицит составит 141 миллиард гривен. Увеличить доходную часть бюджета удалось за счет роста минимальной зарплаты в два раза с января 2017-го.

В планах Кабмина ликвидировать дефицит Пенсионного фонда за шесть лет – до 2024-го года. «Это (ситуация в пенсионной системе, – ред.) те вещи, которые мы с вами должны изменить, построить новую, качественную, социально справедливую пенсионную систему, которая приведет, по нашим расчетам, к ликвидации дефицита Пенсионного фонда до 2024-го года. Это означает, что пенсионная система Украины будет стабильна», – рассказал Владимир Гройсман о грядущей реформе пенсионной системы.

Главные проблемы пенсионной системы Украины – низкие зарплаты и большая теневая занятость. Количество пенсионеров, как у нас, так и во всей Европе, увеличивается. Уже сейчас на 10 работающих налогоплательщиков приходится почти 12 пенсионеров. Если ситуацию не изменить, в обозримом будущем десять работающих будут содержать 15 пенсионеров, подсчитали в институте демографии. Это непосильная ноша для пенсионной системы любой страны.

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