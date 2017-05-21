Фронтовая Горловка: вечером «шумели» окраины

С наступлением темноты в окрестностях города снова возобновились бои.

В течение вечера на юго-западе были слышны перестрелки и минометы, иногда «работали» зенитные установки. Также традиционно шумело северное направление, откуда периодически доносились «бахи». Кроме того, ночью неспокойно было на Светлодарском направлении. Впрочем, по словам местных жителей после полуночи интенсивность боевых действий заметно спала.

«Горячей точкой» остается участок от Авдеевки до Ясиноватой, а также окраины Донецка. По некоторым данным, в поселке Трудовские ранения получили двое мужчин.