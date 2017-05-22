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Россия пожаловалась во Всемирную торговую организацию на Украину

Понедельник, 22 мая, 2017

Россия направила запрос на проведение консультаций из-за ограничений в отношении российских компаний со стороны Украины.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительства Украины запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также по транзиту через Украину, постоянно вводятся от 2014 года «, — сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в Ханое после встречи с главой ВТО Роберто Азеведо, сообщает ТСН.

Орешкин заявил, что Украина «системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права, обязательства по транспарентности процедур разработки и введения запретов и других ограничений в торговле».

«Речь идет о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и другой печатной продукции. Особый режим налогообложения применяется при ввозе б/у российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний — производителей и поставщиков товаров и услуг. Среди них — машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети Интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие. Специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль введен в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров «, — перечислил министр перечень ограничений в отношении РФ.

«Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации, что является еще одним большим нарушением украинских обязательств в ВТО. Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ», — добавил министр экономразвития РФ .

Российский запрос, по словам министра, охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО.

Газета.ua



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