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Украина заканчивает строительство «Стены» на границе с Россией в Харьковской области – ГПСУ

Понедельник, 22 мая, 2017

Председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил, что ведомство завершает работы по созданию интеллектуальной модели охраны государственной границы с РФ в Харьковской области.

По словам Назаренко, работы продолжаются в Сумской и Луганской областях.

«На сегодня мы завершаем все плановые мероприятия в Харьковской области, уже начали работы в Сумской и Луганской областях», – рассказал глава Госпогранслужбы.

Кроме того, он напомнил, что в 2015 году правительство утвердило план обустройства границы, который рассчитан на три года.

«С середины 2015 года и до сегодняшнего дня мы обустроили более 273 км противотранспортных рвов, 47 км контрольно-следовых полос, 83 км заградительного забора, 153 км рокадных дорог», – прокомментировал Назаренко.

По словам главы пограничного ведомства, на текущий год бюджетом предусмотрено 200 млн. грн. на эту программу, что составляет 17% от запланированного.

«На сегодня мы получили около 30 млн. грн. и используем средства на этот проект. В 2015 году было выделено 400 млн. грн., а это всего 40% от запланированного. С этим и связываем не слишком быстрое продвижение этого проекта. Но он все равно нужен, мы его будем реализовывать», – сказал Назаренко.

Он также добавил, что на обустроенных участках границы нарушения границы сведено к нулю, и это подтверждает эффективность проекта.

Ранее сообщалось, что «Стена», которая должна отгородить Украину от России, будет оборудована по всем правилам фортификационных сооружений. На границе будут выкопаны рвы, насыпаны валы, проведены дороги, установлены вышки и установлены электронно-оптические системы слежения и сигнализации.

Сегодня



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