Фронтовая Горловка: на «Стироле» подняли вопрос о будущем зоопарка

Концерн «Стирол», перешедший под управление «ДНР», вместе с местными чиновниками посетила группа представителей властей от самопровозглашенной республики.

В ходе осмотра территории предприятия поднимался вопрос о необходимости сохранения зоопарка. Было заявлено, что стороны приложат максимум усилий для сохранения всех видов, обитающих в зоопарке.

Также обсуждались вопросы ввоза сырья и рынков сбыта готовой продукции. Побывали «республиканцы» и в цехе по производству пластиковой посуды, где смогли лично увидеть весь процесс изготовления продукции.