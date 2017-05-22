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Фронтовая Горловка: с сумерками в город возвращаются бои

Понедельник, 22 мая, 2017

В воскресенье события развивались по ежедневному сценарию — с наступлением темноты боевые действия в окрестностях города возобновились.

Активно стрелять начали после 19 час., когда местные жители сообщили о минометных «бахах» на юго-западе. Кроме того, с этой стороны доносились отголоски более дальних боев в стороне Авдеевки и Ясиноватой.

На севере стало неспокойно ближе к 21 час., а спустя час очевидцы уже рассказывали о мощном обстреле из минометов района Зайцево.

К полуночи интенсивность боевых действий спала, однако, тишина не наступила. Так, после часа ночи горловчане продолжали сообщать о применении на окраинах города как стрелкового, так и тяжелого вооружения. Уже утром они рассказали о том, что около 8 час. «шумно» было на севере, но недолго.

Активно боевые действия по прежнему ведутся в районе Авдеевки, Ясиноватой, Трудовских, аэропорта, Марьинки, не стихают бои на мариупольском направлении. «Жарко» вчера было в Докучаевске. По некоторым данным, в Спартаке (на севере от Донецка) была ранена женщина.



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