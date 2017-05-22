30-й тур: решив все свои вопросы, лидеры потеряли очки

На выходных в чемпионате Украины по футболу состоялся очередной тур, в котором зафиксированы несколько неожиданные результаты.

«Днепр», несмотря на свое трудное положение, как в турнирной таблице, так и в финансовом плане, на выезде обыграл «Сталь». Единственный гол на счету Баланюка. Команда продолжает бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге тем более, что основной конкурент — «Карпаты» — дома с таким же счетом уступил «Ворскле». За два тура до конца между «Днепром» и львовянами разрыв сократился до двух очков. Идущая на последнем месте «Волынь» в гостях проиграла «Звезде» — 0:2.

В своих матчах и «Шахтер», и «Динамо» выставляли на игру дублирующие составы. В итоге горняки в третий раз в сезоне, на глазах у более 6,5 тысяч болельщиков, пришедших на донецкое дерби в Киеве, сыграли вничью с «Олимпиком» — 1:1 (Бутко — Сергийчук).

Также в столице состоялся матч с участием второй и третьей команд Премьер-лиги — «Динамо» и «Зари». Луганчане, которые продолжают бороться за третье место в турнирной таблице, а заодно и путевку в Лигу Европы, одержали волевую победу над «разбавленным» молодыми футболистами составом хозяев поля — 2:1 (Чечер, Бонавентуре — Морозюк).

Еще одна ничья со счетом 1:1 зафиксирована во встрече «Александрия» — «Черноморец».