Дети руководителей Украины продолжают сидеть в российских соцсетях, которые запретили их родители

Дочки Порошенко, Кононенко, Кириленко, Парубия и Розенко каждый день заходят «ВКонтакт».

15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении персональных и экономических санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с агрессией России в Украине. В связи с этим в Украине заблокировали доступ к »Яндексу», социальным сетям «ВКонтакте» и »Одноклассникам», а также бухгалтерской системе 1С.

Однако, многие умудряются обойти блокировки и все равно посещать социальные сети.

«Страна» посмотрела, кто из детей чиновников продолжают сидеть «ВКонтакте», несмотря на запрет.

Сыновья генерального прокурора Луценко

У старшего сына Юрия Луценко есть аккаунты как «ВКонтакте», так и на Facebook. Сегодня ночью Александр Луценко как раз посещал запрещенный в Украине ресурс. Напомним, что парень занимается бизнесом и, согласно, электронно декларации, делает своим родителям дорогостоящие подарки.

Так, Юрий Луценко и его супруга нардеп Ирина Луценко получили дары стоимостью по 132 тыс. 582 грн.

На момент написания материала, Виталий Луценко, младший сын генпрокурора как раз находился «ВКонтакте». Напомним, что в этом году парень заканчивает киевскую гимназию имени Леси Украинки №117 и будет поступать в вуз.

Дети президента

После скандала с фотографией, на которой младший сын президента Михаил Порошенко в толстовке с надписью Russia, дети гаранта стараются не отсвечивать в социальных сетях. Однако, одна из дочек-двойняшек — Евгения Порошенко продолжает посещать «ВКонтакте». Отметим, что здесь она зарегистрирована под девичьей фамилией мамы — Переведенцева.

Дочки министров

София Кириленко, дочь вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины, а также Анастасия и Ярослав Розенко, дети вице-премьер-министра тоже продолжают посещать соцсеть «ВКонтакте».

Дети спикера Парубия, нардепа Кононенко и главы Нацбанка Гонтаревой

Не придерживаются запрета Ярина Парубий, дочь главы Верховной Рады, а также Ольга Кононенко, дочь народного депутата от БПП.

Напомним, что младшая дочь Игоря Кононенко учится в старейшей частной американской школе в Швейцарии, которая находится на склоне Collina d’Oro («Золотой холм») в городке Монтаньола близ знаменитого швейцарского озера Лугано. И там ВКонтакте никто не блокирует.

Также «ВКонтакте» был замечен младший сын главы НБУ Валерии Гонтаревой. Никита заходил сюда 17 мая, на следующий день после запрета этой социальной сети. Возможно, еще тогда еще провайдер не блокировал сайт.

Напомним, что Никита Гонтарев в этом году заканчивает Британскую международную школу (British International School), корпуса которой есть на Нивках и на Печерске. »Учебный год у нас стоит 24 тысячи долларов. Первоначальный взнос при поступлении еще 2 тысячи», — рассказали «Стране» в администрации школы. Получается, что месяц обучения сына обходится Гонтаревой в 54 тыс. грн.

Страна.ua