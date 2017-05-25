Предприятия, работающие на неподконтрольных территориях, заплатили более 6 млрд. гривен налогов

Предприятия расположенные на неконтролируемой территории Донбасса в 2016-м году заплатили в сводный бюджет Украины налоги, а также перечислили единые социальные взносы (ЕСВ) на общую сумму 6 млрд. 276,313 млн. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы на запрос народного депутата Виктории Войцицкой («Самопомич»).

Так, в документе говорится, что предприятия, сменившие юридические адреса на подконтрольной Украине территории, в прошлом году заплатили в сводный бюджет государства 2 млрд. 191,255 млн. гривен (1 млрд. 759,182 млн. грн. налогов и 432,073 млн. грн. таможенных платежей). Кроме того, они перечислили ЕСВ на сумму 457,493 млн. грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 457,493 миллионов гривен.

Предприятия, которые не сменили свой юридический адрес, в 2016-м году заплатили в сводный бюджет Украины 2 млрд. 686,361 млн. грн. (2 млрд. 228,329 млн. грн. налогов и 458,033 млн. грн. таможенных платежей). Также они перечислили ЕСВ на сумму 941,203 млн. грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 3 млрд. 406,502 млн. грн.

Предприятия, которые расположены на линии столкновения, в прошлом году заплатили в сводный бюджет Украины 1 млрд. 72,868 млн. грн. (в т.ч. 577,42 млн. грн. налогов и 495,448 млн. грн. таможенных платежей). Кроме того, они перечислили ЕСВ на сумму 376,354 млн. грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 123,948 млн. гривен.

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